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Yaşam

Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

AA07 Nisan 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:18
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 8, Tunceli'de 7, Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli'de 18, Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Ağrı ve Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 9 derece olacak.

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