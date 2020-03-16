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Yaşam

Meteorolojiden Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı yapıldı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 15:56
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatteki hızının 50-80 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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