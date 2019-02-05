15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2151
  • 5,9523
  • 220.597
  • 102.448
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri il geneli ile Nevşehir ve Yozgat'ın güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. 

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'den yeni füze testi

İsrail'den yeni füze testi

Yıllar sonra ilk kez Kırım'a geliyorlar

Yıllar sonra ilk kez Kırım'a geliyorlar

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

ABD'den büyük skandal: Açık açık terör örgütüne sevkiyat

ABD'den büyük skandal: Açık açık terör örgütüne sevkiyat

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

Muz yüklü konteynerden çıktı: Tam 615 kilogram

Muz yüklü konteynerden çıktı: Tam 615 kilogram

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor
 

POPÜLER HABERLER

ABD´den terör örgütü YPG´ye sevkiyat

ABD´den terör örgütü YPG´ye sevkiyat

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA