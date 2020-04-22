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Yaşam

Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar yağışının beklendiği bildirildi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:53
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Ağrı'da 8, Kars'ta 6, Erzurum'da 5, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 25, Erzincan'da 20, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

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