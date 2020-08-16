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Yaşam

Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 10:42 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 10:42
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır ile Erzurum'un doğu ve güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Erzurum'da 8, Ağrı'da 11, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı ile Erzurum'da 28, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

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