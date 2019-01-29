Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yapıldı
Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.
- AA
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Sivas, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Kırşehir'in merkez ve doğu ilçelerinde rüzgarın hızının saatte 60, Kayseri ve çevresinde ise 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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