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Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sağanak uyarısında bulunuldu.

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 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Söz konusu illerde yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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