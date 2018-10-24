Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece altında olması beklenen 5 ilde, rüzgarların güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın ise bölge genelinde güneybatı yönlerinden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.