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Meteoroloji'den 5 il için sıcak hava uyarısı

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için sıcak hava uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.

Sıcaklıkların özellikle yarından itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Kayseri ve Kırşehir'de 34, Nevşehir ve Sivas'ta 31, Yozgat'ta 30 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Başta kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların, dik geldiği 10.00-17.00 saatlerinde güneş ışınına doğrudan maruz kalmaması, sıcaktan korunmak için önlem alması gerekiyor.

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