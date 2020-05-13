İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9858
  • EURO
    7,5996
  • ALTIN
    383.769
  • BIST100
    100447
Yaşam

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:28
ABONE OL

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının cuma gününden gelecek hafta ortasına kadar hissedilir derecede artması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği ve mayıs ayında uzun yıllardır kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği öngörülüyor.

Vatandaşlardan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneş çarpması riskine karşı açık havada bulunmamaları istendi.

''Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.