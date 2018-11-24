Meteoroloji'den 5 il için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava bölge genelinde çok bulutlu olacak. Ayrıca Adıyaman'da yağmur, Malatya'nın batısı ile Tunceli'nin kuzeybatı bölgelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.