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Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için soğuk ve yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Pazar gününden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için tekrar soğuk ve yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Pazar gününden itibaren bölgemizin orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ile balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir"denildi.
 
Yağışların halen Adıyaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, Tunceli,Bingöl, çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde devam ettiği belirtilen merkezine açıklamasının devamında," Yağışlar, Pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisiyle bölge genelinde önce yağmur, karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar şeklinde, Çarşamba öğle saatlerine kadar aralıklı olarak ve yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir.Rüzgarların genel olarak Güneydoğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normallerinde, Pazartesi gününden itibaren hissedilir şekilde -4 ile -8 derecede düşüşlerin yaşanacağı beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
 

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