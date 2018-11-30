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Meteoroloji'den 5 il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji 5 ilde kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın Malatya, Elazığ ve Bingöl'de aralıklarla yağmur yağışlı, Adıyaman,Tunceli, Elazığ ile Bingöl'ün güney kesimlerinde ve Malatya'nın Doğanşehir ile Doğanyol ilçelerinde kuvvetli yağmur, 2000 metre ve üzeri yüksekliklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.

Sıcaklıkların 1-2 derece düşmesi, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi. Uyarı da bulunan merkezin açıklamasının devamında," Adıyaman’da beklenen kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği ve metrekareye 51-100 kilogram arasında yağış düşeceği, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizde beklenen yağışların yarın bugün gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"ifadelerine yer verildi.

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