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Yaşam

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

AA19 Nisan 2020 Pazar 10:55 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 10:55
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.

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