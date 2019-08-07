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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 36 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38 
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 

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