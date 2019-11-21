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Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den bugün Ege kıyıları ve Marmara Bölgesi’nin batısı için yağmur uyarısı yapıldı. 7 ilimizde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşlar tedbirli olmaları yönünde uyarıldı. Öte yandan bugün İstanbul’da da özellikle sabah saatlerinde sis ve pusun etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Kasım hava durumu raporu yayınlandı. Hava sıcaklıkları yurdun batısında mevsim normalleri üzerinde seyrederken yurdun doğusunda hava sıcaklılarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte; Ege kıyıları ve Marmara Bölgesi’nin batısı için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise gün içerisinde özellikle de sabah erken saatlerde sis ve pusun etkili olması bekleniyor. 
 
7 İL İÇİN YAĞMUR UYARISI
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
İSTANBUL °C, 22°C
 
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
İZMİR °C, 22°C
 
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANKARA °C, 14°C
 
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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