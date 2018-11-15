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Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Batı ve Orta Akdeniz’de yarın (16.11.2018 Cuma) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (16.11.2018 Cuma) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.” ifadeleri kullanıldı.
 

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