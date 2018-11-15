Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Batı ve Orta Akdeniz’de yarın (16.11.2018 Cuma) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (16.11.2018 Cuma) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.” ifadeleri kullanıldı.