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Meteorolojiden Aksaray ve Karaman için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

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Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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