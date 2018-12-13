Meteoroloji'den Ankara'ya kar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir,Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12