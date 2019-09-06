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Meteoroloji'den bu iller için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyıları sağanak yağışın etkisi altında olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Trabzon kuymağına rakip! Hafif ve daha yumuşak

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