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Yaşam

Meteorolojiden Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

AA26.01.2020  10:35 - Güncelleme: 26.01.2020  10:35

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 19, Erzurum'da 16, Ardahan'da 14, Iğdır'da 10, Erzincan'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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