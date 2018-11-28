Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Sıcaklıkların özellikle yarından sonra ciddi şekilde düşeceği ve mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Soğukların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışıyla ilgili haberleri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Araştırmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Meteoroloji’nin yaptığı açıklama doğrultusunda kar yağışının başlayacağı tarih belli oldu. İşte başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta il il hava durumu raporları ve detaylar…

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Yarın ve Cuma günü çok şiddetli olacak! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji'nin sitesinden İstanbul ve diğer iller için son dakika hava durumu raporları ve detayları gelmeye devam ediyor. Aralık ayına gireceğimiz bu son günlerde hava sıcaklıkları ciddi bir şekilde düşerek mevsim normalleri altında seyredecek. Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışların etkili olacağı bu gün vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yarın ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Yarın ve Cuma günü çok şiddetli olacak! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karlakarışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor..

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15