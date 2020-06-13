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Yaşam

Meteorolojiden Doğu'da 4 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:59
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Kars'ta 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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