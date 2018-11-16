Meteoroloji'den Ege için son dakika kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Ege Bölgesi'nin Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtilerek, Aydın, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir illerinde yaşayan vatandaşların ani su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
- İHA
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege ve Kuzey Ege'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğinin ifade edildiği açıklamada, "17 Kasım 2018 Cumartesi Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde; 18 Kasım 2018 Pazar günü Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir’in batı kıyılarında (Edremit Körfezi ve çevresi), Pazartesi sabah saatlerinde Edremit Körfezi ve çevresi, İzmir merkez ve çevresi ile Manisa merkez ve Batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51 - 75 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek su baskını, ani sel, iç kesimlerde yerel dolu yağışı ve yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.