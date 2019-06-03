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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 27°C
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
ANKARA °C, 29°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 28°C
 
Az bulutlu
 
ADANA °C, 33°C
 
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu
 
BOLU °C, 26°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 24°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
KARS °C, 26°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GAZİANTEP °C, 35°C
 
Az bulutlu ve açık

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