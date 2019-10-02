Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, sıcaklıkların hissedilir bir şekilde azalacağını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Haftalık Hava Tahmini

(03 - 09 Ekim 2019)

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor."