Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

Meteorolojiden 'hafta sonu' için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 6 ila 12 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayımladığı mesajında, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, sıcaklıkların hissedilir bir şekilde azalacağını ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
"Haftalık Hava Tahmini
(03 - 09 Ekim 2019)
Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor."
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