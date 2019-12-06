12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7617
  • 6,3934
  • 273.111
  • 108822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteorolojiden hava durumu uyarısı! Buzlanma ve don öngörülüyor

Meteorolojiden yapılan hava durumu uyarısında, iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara ve Kuzey Ege ile Batman, Mardin çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak meydana geleceği, Eskişehir, Şırnak ve Hakkari civarlarında ise havanın hafif karla karışık yağmur ve kar etkisinde olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA