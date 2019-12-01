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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Yağmur ve kar geliyor

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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