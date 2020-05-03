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Yaşam

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

AA03 Mayıs 2020 Pazar 15:48 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 15:48
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.

Sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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