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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Marmara Bölgesinin doğusu ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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