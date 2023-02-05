Meteorolojiden İstanbul uyarısı! 3 ilçede yoğun kar yağışı başladı

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar başladı.

Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.