22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7424
  • 6,3998
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteorolojiden ''İstanbul'da kasımda kar yağışı'' iddiasına ilişkin açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 'İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı bekleniyor' iddialarının kaynağının kurum olmadığı belirtilerek, 'Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir.' ifadesi kullanıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul’da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlerin kurum kaynaklı olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre bu kış mevsiminin İstanbul özelinde yağış bakımından mevsim normalleri civarında, hava sıcaklıklarının ise uzun yıllar ortalamalarından 0,5-1,0 derece daha sıcak geçeceği öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarından daha sıcak geçmesi beklenen kış mevsiminde soğuk hava dalgalarının ve kar yağışlarının meydana gelmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler olarak 'www.mgm.gov.tr' adresinde yayınlanmaktadır. Mevsimlik tahmin ürünlerinin takip edilmesi uzun vadeli planlama çalışmalarında değerlendirilebilir."

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

D-100'de feci kaza: Aracın içinde kopan parmakları aradılar

D-100'de feci kaza: Aracın içinde kopan parmakları aradılar

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Kraliyet kararıyla görevden alındılar!

Kraliyet kararıyla görevden alındılar!

Google kuantum bilgisayarı üretti: İmkansızı 200 saniyede yapabiliyor!

Google kuantum bilgisayarı üretti: İmkansızı 200 saniyede yapabiliyor!

Hakime ağlatan mektup: Beni babama verin saçlarımı örüyor

Hakime ağlatan mektup: Beni babama verin saçlarımı örüyor

Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok

Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok
 

POPÜLER HABERLER

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

Bunun için özel yetiştiriliyor, odun ateşinde 4 saat kaynatılıyorlar...

Bunun için özel yetiştiriliyor, odun ateşinde 4 saat kaynatılıyorlar...

Bir kamyonda 39 ceset bulundu! İngiltere'de şoke eden olay

Bir kamyonda 39 ceset bulundu! İngiltere'de şoke eden olay

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA