İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8188
  • EURO
    7,5837
  • ALTIN
    381.912
  • BIST100
    106571
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için yağış uyarısı
Yaşam

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde, havanın, hafta sonuna kadar yağışlı tahmin ediliyor.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:25
ABONE OL

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin bugün batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği ifade edildi.

Samsun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat'ta cuma gününe kadar görülecek yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı kaydedildi.

Özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağışlı ve serin havanın, cuma gününden itibaren bölgeyi terk edeceği ifade edildi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların, bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Seyhan Nehri yatağında hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.