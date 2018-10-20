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Meteoroloji'den Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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