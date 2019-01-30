15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,317
  • 6,0857
  • 224.774
  • 104.460
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den o illere uyarı! Öğle saatlerinden sonra yağış başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.), Kıyı Ege’de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10 
 
İstanbul: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 14 
 
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14 
 
Bursa: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 16 
 
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18 
 
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15 
 
Samsun: Parçalı bulutlu 17 
 
Trabzon: Parçalı bulutlu 14 
 
Erzurum: Parçalı bulutlu 2 
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11 

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

48 pilot hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

48 pilot hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

Filipinler'de misilleme şüphesi! Camiye saldırı

Filipinler'de misilleme şüphesi! Camiye saldırı

Korkunç bilanço: Ölü sayısı yükseliyor

Korkunç bilanço: Ölü sayısı yükseliyor

Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Öğrenciler mağdur olmayacak

Öğrenciler mağdur olmayacak

Dünya devine kötü haber! Eridi

Dünya devine kötü haber! Eridi
 

POPÜLER HABERLER

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA