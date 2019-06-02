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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde de yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava Sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
 

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

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