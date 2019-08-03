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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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