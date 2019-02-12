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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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