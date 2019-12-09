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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kısımlarında sağanak yağış ve kar bekleniyor. Sıcaklıklar ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yapılan uyarılarda Hatay ve Şanlıurfa çevresinde kuvvetli sağanak yağışlardan dolayı sel baskınına karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
ANKARA °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
 
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
 
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli
 
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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