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Yaşam

Meteoroloji'den sis uyarısı

Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Yapılan uyarılarda sise karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak.

19.12.2019  07:38 - Güncelleme: 19.12.2019  07:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
 
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
 
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli
 
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
 
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
 
ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli
 
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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