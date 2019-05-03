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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Üçte ikisini terk ediyor

Önceki gün hava durumu verilerinde yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mayıs Cuma günü için yurt geneli hava durumu verilerini açıkladı. Yağışlı havanın akşam saatlerinde yurdun üçte ikisini terk edeceğini açıklayan MGM, iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde ise 1 ila 3 derece artacağı bilgisini verdi.

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MGM'den alınan en son hava durumu verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren yurdun doğu kesiminde yağış etkisini sürdürecek. Batı bölgelerinde ise yağış, pazar gününe kadar etkisini yitirecek. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Trakya ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
BURSA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
ÇANAKKALE °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu
 
MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, orta ve doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu
 
KONYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİVAS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİNOP °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Muş çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ADIYAMAN °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. sabah saatlerinde sis olayı bekleniyor.
 
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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