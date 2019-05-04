23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, İstanbul'da yaşanacak toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

AVM´de tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bölge terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı

Bölge terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı

Lise öğrencileri geliştirdi

Lise öğrencileri geliştirdi

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

Kahreden detay, minik Eylül babasının şehit düştüğü gün ve saatte vefat etti

Kahreden detay, minik Eylül babasının şehit düştüğü gün ve saatte vefat etti
 

POPÜLER HABERLER

Irak, ABD’den F-16’ların son partisini aldı

Irak, ABD’den F-16’ların son partisini aldı

'Yapamazsınız' dediler, rakip olduk

'Yapamazsınız' dediler, rakip olduk

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

BMC'den askeri sürücüsüz araç

BMC'den askeri sürücüsüz araç

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA