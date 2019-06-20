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Meteoroloji'den Trabzon için sarı alarm

Meteoroloji, Trabzon için 'potansiyel tehlike' anlamına gelen sarı alarm uyarısı yaptı.

  • İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.
 
Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
 
Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.
 
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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