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Meteoroloji'den Türkiye geneli için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük olarak yayımlanan hava durumu bilgilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü yurdun birçok kesimine yağışlı hava hakim olacak. Öğle saatlerine etkisini gösterecek olan yağışlı hava, akşam saatlerinde sona erecek.

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Günün hava durumu bilgilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok kesimi için yağış uyarısında bulundu. Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bilgisini kamuoyu ile paylaşan MGM, önemli bir değişiklik olmayacağını tahminlerine ekledi. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
 
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Amasya ve Tokata çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

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