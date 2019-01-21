Meteoroloji'den yağış uyarısı
Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in içkesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli, il merkezi ile Serik
çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde
önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yarın Karadeniz kıyılarında
kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği
öngörülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.