17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji bu bölgeler için yağış uyarısında bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
 
Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ev alacaklar dikkat: Böyle kandırıyorlar!

Ev alacaklar dikkat: Böyle kandırıyorlar!

Defacto

Defacto

İDTM-CNR davasında yeni perde

İDTM-CNR davasında yeni perde

ABD'den şaşırtan karar! İki dünya devini ülkede yasakladı

ABD'den şaşırtan karar! İki dünya devini ülkede yasakladı

Çaldığınız araba değil ‘son hatıra’

Çaldığınız araba değil ‘son hatıra’

5G’de sürpriz testler 2020’de

5G’de sürpriz testler 2020’de

Gülümseten ikili boşanmaları bitiriyor!

Gülümseten ikili boşanmaları bitiriyor!

Necmettin Öğretmenin ailesi oğullarının gömleğiyle avunuyor    

Necmettin Öğretmenin ailesi oğullarının gömleğiyle avunuyor    
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Daha iki günlük... Parkın gözdesi oldu

Daha iki günlük... Parkın gözdesi oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA