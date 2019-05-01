21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9628
  • 6,6803
  • 244.666
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji 6 il için yağış uyarısında bulundu

Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. 

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-4 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. 

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde kuvvetli beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Savunma Bakanı bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevden alındı

Savunma Bakanı bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevden alındı

Meteorolojiden ülke geneli için uyarı

Meteorolojiden ülke geneli için uyarı

Terör örgütü PKK'ya "turuncu ve gri' çizik

Terör örgütü PKK'ya 'turuncu ve gri' çizik

Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

Anadolu Efes'ten büyük başarı

Anadolu Efes'ten büyük başarı

Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti

Kendini öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı

Kendini öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı

JeM örgütünün lideri Azhar küresel yaptırım listesine alındı

JeM örgütünün lideri Azhar küresel yaptırım listesine alındı
 

POPÜLER HABERLER

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte yağ yakan yiyecekler...

Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte yağ yakan yiyecekler...

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA