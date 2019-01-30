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Halka hakaret eden Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararı savcılık tarafından kaldırıldı

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın, Akpınar hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararını resen kaldırıldığı öğrenildi.

SORUŞRURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, oyuncu Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını da 23 Ocak'ta kaldırmıştı.

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