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Yaşam

Metro durağında bekleyen kişiye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta kimliği öğrenilemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

AA9 Ekim 2022 Pazar 07:28 - Güncelleme:
Metro durağında bekleyen kişiye silahlı saldırı
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Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Levent metro durağı girişinde, kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.

Motosikletli olduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sırasında çok sayıda kovan bulundu.

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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