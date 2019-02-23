Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
- DHA
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
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