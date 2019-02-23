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Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi

Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.

  • DHA
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Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
 

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

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